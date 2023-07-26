Впечатляющие цифры: сколько Кличко и его заместители заработали за время военного положения

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

В сети появилась информация о том, сколько за время военного положения заработал киевский городской голова Виталий Кличко и его заместители. Отметим, что полномасштабная война все-таки вынудила столичных чиновников отказаться от традиционных надбавок.

Об официальных доходах киевского мэра Виталия Кличко и его заместителей стало известно из данных аппарата КГГА, полученных председателем Общественного совета при КГГА Геннадием Кривошеей.

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Сколько средств получил Кличко

Отмечается, что в течение 17 месяцев Виталий Кличко получил 1,01 млн гривен. Стоит отметить, что за этот период никаких премий или надбавок киевский городской голова не получил.

Добавим, что "голая" ставка киевского мэра составляет 65 тыс. гривен в месяц.

Какую сумму получили заместители Кличко

Чуть больше киевского мэра получил его заместитель Николай Поворозник — ему выплатили 1,23 млн гривен. Чиновник получал ежемесячно надбавку за выслугу лет и интенсивность труда. Также дважды ему платили социальную материальную помощь в размере 150 тыс. гривен и один раз пособие на оздоровление в размере 84,22 тыс. гривен.

Также больше, чем Кличко, получили еще два его заместителя: Марина Хонда (1,09 млн гривен) и Петр Пантелеев (1,04 млн гривен). Их доход состоял из должностного оклада, надбавок и премий, социальной и материальной помощи на оздоровление в сумме более 200 тыс. гривен у Марины Хонды и 150 тыс. гривен у Петра Пантелеева.

Такие же цифры и у Валентина Мондриевского — общая сумма выплат 1 млн гривен, с таким же перечнем доплат.

Чиновнику Петру Оленичу уплатили меньше, чем коллегам. Он получил 975,65 тыс. гривен. Его должностной оклад в среднем составляет 14 тыс. гривен, также была материальная помощь в размере 143 тыс. гривен.

Почти столько же получил и Вячеслав Непопа — 928 тыс. гривен.

У других заместителей более скромные заработки

Анна Старостенко получила 734 тыс. гривен, Владимир Прокопов — 650 тыс. гривен, Елене Горовой выплатили 649 тыс. гривен.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику украинского Президента Владимира Зеленского по поводу огромных затрат на ремонт дорог в столице. По словам мэра, столица не может не поддерживать инфраструктуру.