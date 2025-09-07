Удар по дому в Святошинском районе — что известно о пострадавших

Место попадания в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС

В Киеве беременная женщина, пострадавшая в результате российского обстрела, родила мальчика. Врачи борются за жизнь матери и ребенка.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Пострадавшей беременной вызвали экстренные роды

Как стало известно, 24-летняя женщина попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о проведении экстренных родов, чтобы увеличить шансы на спасение матери и малыша.

"Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", — рассказала Валентина Гинзбург.

После родов роженицу доставили в ожоговое отделение Киевской городской клинической больницы № 2, она находится в реанимации. Сейчас врачи борются за жизнь женщины и ее малыша, который также находится в тяжелом состоянии.

Также, как сообщила врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы № 2 Елена Францева, сейчас в реанимации также находятся еще трое пациентов — мужчина и женщина 72 и 74 лет и еще один 24-летний мужчина.

Напомним, в результате обстрела Киева в ночь на 7 сентября произошло попадание БпЛА в одну из многоэтажек в Святошинском районе. В результате удара погибла женщина и трехмесячный малыш.

Сейчас, как мы сообщали, на месте попадания продолжаются аварийно-поисковые работы.