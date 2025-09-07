Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Спасенная из-под завалов в Киеве беременная женщина родила малыша

Спасенная из-под завалов в Киеве беременная женщина родила малыша

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 14:06
Удар по дому в Святошинском районе — что известно о пострадавших
Место попадания в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС

В Киеве беременная женщина, пострадавшая в результате российского обстрела, родила мальчика. Врачи борются за жизнь матери и ребенка.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Реклама
Читайте также:

Пострадавшей беременной вызвали экстренные роды

Как стало известно, 24-летняя женщина попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о проведении экстренных родов, чтобы увеличить шансы на спасение матери и малыша.

"Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении", — рассказала Валентина Гинзбург.

После родов роженицу доставили в ожоговое отделение Киевской городской клинической больницы № 2, она находится в реанимации. Сейчас врачи борются за жизнь женщины и ее малыша, который также находится в тяжелом состоянии.

Также, как сообщила врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы № 2 Елена Францева, сейчас в реанимации также находятся еще трое пациентов — мужчина и женщина 72 и 74 лет и еще один 24-летний мужчина.

Напомним, в результате обстрела Киева в ночь на 7 сентября произошло попадание БпЛА в одну из многоэтажек в Святошинском районе. В результате удара погибла женщина и трехмесячный малыш.

Сейчас, как мы сообщали, на месте попадания продолжаются аварийно-поисковые работы.

Киев обстрелы війна роды пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации