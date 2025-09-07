Відео
Головна Київ Врятована з-під завалів у Києві вагітна жінка народила малюка

Врятована з-під завалів у Києві вагітна жінка народила малюка

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 14:06
Удар по будинку у Святошинському районі — що відомо про постраждалих
Місце влучання у Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

У Києві вагітна жінка, яка постраждала внаслідок російського обстрілу, народила хлопчика. Лікарі борються за життя матері та дитини.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

Читайте також:

Постраждалій вагітній викликали екстрені пологи

Як стало відомо, 24-річна жінка потрапила до лікарні у край важкому стані. Лікарі прийняли рішення про проведення екстрених пологів, щоб збільшити шанси на порятунок матері та малюка.

"Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", — розповіла Валентина Гінзбург.

Після пологів породіллю доставили до опікового відділення Київської міської клінічної лікарні № 2, вона перебуває у реанімації. Зараз лікарі борются за життя жінки та її малюка, який також перебуває у важкому стані.

Також, як повідомила лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева, наразі у реанімації також перебувають ще троє пацієнтів — чоловік та жінка 72 та 74 років та ще один 24-річний чоловік.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва у ніч на 7 вересня відбулося влучання БпЛА в одну з багатоповерхівок у Святошинському районі. Внаслідок удару загинула жінка та тримісячний малюк.

Наразі, як ми повідомляли, на місці влучання тривають аварійно-пошукові роботи.

Київ обстріли війна пологи постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
