Удар по будинку у Святошинському районі — що відомо про постраждалих

Врятована з-під завалів у Києві вагітна жінка народила малюка
У Києві вагітна жінка, яка постраждала внаслідок російського обстрілу, народила хлопчика. Лікарі борються за життя матері та дитини.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомила керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.
Постраждалій вагітній викликали екстрені пологи
Як стало відомо, 24-річна жінка потрапила до лікарні у край важкому стані. Лікарі прийняли рішення про проведення екстрених пологів, щоб збільшити шанси на порятунок матері та малюка.
"Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", — розповіла Валентина Гінзбург.
Після пологів породіллю доставили до опікового відділення Київської міської клінічної лікарні № 2, вона перебуває у реанімації. Зараз лікарі борются за життя жінки та її малюка, який також перебуває у важкому стані.
Також, як повідомила лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева, наразі у реанімації також перебувають ще троє пацієнтів — чоловік та жінка 72 та 74 років та ще один 24-річний чоловік.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва у ніч на 7 вересня відбулося влучання БпЛА в одну з багатоповерхівок у Святошинському районі. Внаслідок удару загинула жінка та тримісячний малюк.
Наразі, як ми повідомляли, на місці влучання тривають аварійно-пошукові роботи.
