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Главная Киев Все светофоры Киева будут гореть красным: внесены изменения в минуту молчания

Все светофоры Киева будут гореть красным: внесены изменения в минуту молчания

Ua ru
3 сентября 2026 18:18
Все светофоры Киева будут гореть красным во время минуты молчания
Заседание Киевского городского совета. Фото: пресс-служба Киевсовета

В четверг, 3 сентября, Киевсовет принял решение, изменяющее порядок проведения ежедневной минуты молчания в столице. Отныне в 09:00 все светофоры Киева будут одновременно переключаться на красный сигнал на одну минуту. Таким образом в столице планируют останавливать движение транспорта во время ежедневного поминовения погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Киевсовета.

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Все автомобили в Киеве будут останавливаться на минуту молчания

Решение предусматривает внесение изменений в действующий порядок проведения общенациональной минуты молчания в Киеве. Речь идет о ее проведении ежедневно в 09:00.

В установленное время светофоры на территории столицы должны одновременно подавать красный сигнал. Это продлится одну минуту — именно на это время должна быть организована остановка движения. Такой механизм позволит синхронизировать остановку транспорта по городу во время минуты молчания.

хвилина мовчання в Києві
Изменения, которые планируется ввести в Киеве во время минуты молчания. Фото: кадр из презентации

Если же в 8:59 в столице прозвучит воздушная тревога, то каждый светофор изменит программу и не будет проводить минуту молчания. После минуты молчания прозвучит гимн.

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Сначала эту систему будут тестировать в центре Киева, а впоследствии распространят на всю столицу.

тестування хвилини мовчання
Зона, где будут тестировать изменения со светофорами. Фото: кадр из презентации

Как писали Новини.LIVE, в Киеве могут повысить тариф на водоснабжение и водоотведение. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что НКРЭКП рекомендовала пересмотреть тариф ещё в 2024 году, однако тогда это решение не было реализовано. Сейчас тариф может вырасти до 63 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевсовет не будет прерывать пленарные заседания из-за объявления воздушной тревоги. Соответствующие изменения предусматривают отмену обязательного перерыва в работе горсовета во время сигнала тревоги.

Киев КГГА Киевсовет минута молчания светофор
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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