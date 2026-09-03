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Головна Київ Усі світлофори Києва горітимуть червоним: внесено зміни до хвилини мовчання

Усі світлофори Києва горітимуть червоним: внесено зміни до хвилини мовчання

Ua ru
3 вересня 2026 18:18
Усі світлофори Києва горітимуть червоним під час хвилини мовчання
Засідання Київської міської ради. Фото: пресслужба Київради

У четвер, 3 вересня, Київрада ухвалила рішення, яке змінює порядок проведення щоденної хвилини мовчання у столиці. Відтепер о 09:00 всі світлофори Києва одночасно перемикатимуться на червоний сигнал на одну хвилину. Таким чином у столиці планують зупиняти рух транспорту під час щоденного вшанування пам’яті загиблих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання Київради.

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Усі авто в Києві зупинятимуться на хвилину мовчання

Рішення передбачає внесення змін до чинного порядку проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві. Йдеться про її проведення щодня о 09:00.

У визначений час світлофори на території столиці мають одночасно подавати червоний сигнал. Це триватиме одну хвилину — саме на цей час має бути організована зупинка руху. Такий механізм дозволить синхронізувати зупинку транспорту по місту під час хвилини мовчання.

хвилина мовчання в Києві
Зміни, які планують запровадити у Києві під час хвилини мовчання. Фото: кадр із презентації

Якщо ж о 8:59 у столиці буде повітряна тривога, то кожен світлофор тоді змінюватиме програму і не реалізовуватиме хвилину мовчання. Після хвилини мовчання лунатиме гімн.

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Спочатку цю систему тестуватимуть у центрі Києва, а згодом поширять на всю столицю.

тестування хвилини мовчання
Зона, де тестуватимуть зміни зі світлофорами. Фото: кадр із презентації

Як писали Новини.LIVE, у Києві можуть підвищити тариф на водопостачання та водовідведення. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що НКРЕКП рекомендувала переглянути тариф ще у 2024 році, однак тоді це рішення не реалізували. Зараз тариф може зрости до 63 гривні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Київрада не перериватиме пленарні засідання через оголошення повітряної тривоги. Відповідні зміни передбачають скасування обов’язкової перерви в роботі міськради під час сигналу тривоги.

Київ КМДА Київрада хвилина мовчання світлофор
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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