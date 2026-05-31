Все виды топлива подешевели: цены на бензин и дизель в Киеве
Средние цены на топливо в Киеве и Киевской области по состоянию на 31 мая демонстрируют незначительное снижение. Заметнее всего подешевел дизель, тогда как бензин и автогаз также показали небольшое проседание.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Сколько стоит топливо в Киеве 31 мая
В целом рынок демонстрирует умеренную коррекцию вниз, без резких колебаний. По состоянию на сегодня средние цены в Киеве следующие:
- бензин А-95 премиум — 79,69 грн/л,
- бензин А-95 — 75,50 грн/л,
- бензин А-92 — 67,76 грн/л,
- дизельное топливо — 85,67 грн/л,
- автомобильный газ — 46,00 грн/л.
Однако на разных сетях АЗС стоимость топлива существенно отличается в зависимости от бренда и типа топлива.
