Все виды топлива подешевели: цены на бензин и дизель в Киеве

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо в Киеве и Киевской области по состоянию на 31 мая демонстрируют незначительное снижение. Заметнее всего подешевел дизель, тогда как бензин и автогаз также показали небольшое проседание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Сколько стоит топливо в Киеве 31 мая

В целом рынок демонстрирует умеренную коррекцию вниз, без резких колебаний. По состоянию на сегодня средние цены в Киеве следующие:

бензин А-95 премиум — 79,69 грн/л,

бензин А-95 — 75,50 грн/л,

бензин А-92 — 67,76 грн/л,

дизельное топливо — 85,67 грн/л,

автомобильный газ — 46,00 грн/л.

Средние цены на топливо в Киеве. Фото: скриншот/Минфин

Однако на разных сетях АЗС стоимость топлива существенно отличается в зависимости от бренда и типа топлива.

Цены на АЗС в Киеве. Фото: скриншот/Минфин

Как писали Новини.LIVE, киевлян призвали сообщать о недопуске в укрытия до начала тревоги. По словам главы Оболонской РГА, нужно оперативно информировать о нарушениях, чтобы соответствующие службы могли быстро реагировать.

Читайте также:

Также мы сообщали, Кирилл Буданов поздравил киевлян с Днем Киева. Он напомнил дни обороны города на рубеже зимы и весны 2022 года.