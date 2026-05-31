Усі види пального подешевшали: ціни на бензин та дизель у Києві
Середні ціни на пальне у Києві та Київській області станом на 31 травня демонструють незначне зниження. Найпомітніше подешевшав дизель, тоді як бензин і автогаз також показали невелике просідання.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.
Скільки коштує пальне у Києві 31 травня
Загалом ринок демонструє помірну корекцію вниз, без різких коливань. Станом на сьогодні середні ціни у Києві такі:
- бензин А-95 преміум — 79,69 грн/л,
- бензин А-95 — 75,50 грн/л,
- бензин А-92 — 67,76 грн/л,
- дизельне паливо — 85,67 грн/л,
- автомобільний газ — 46,00 грн/л.
Однак на різних мережах АЗС вартість пального суттєво відрізняється залежно від бренду та типу пального.
