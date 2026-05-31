Головна Київ Усі види пального подешевшали: ціни на бензин та дизель у Києві

Дата публікації: 31 травня 2026 15:24
АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне у Києві та Київській області станом на 31 травня демонструють незначне зниження. Найпомітніше подешевшав дизель, тоді як бензин і автогаз також показали невелике просідання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін. 

Скільки коштує пальне у Києві 31 травня

Загалом ринок демонструє помірну корекцію вниз, без різких коливань. Станом на сьогодні середні ціни у Києві такі:

  • бензин А-95 преміум — 79,69 грн/л,
  • бензин А-95 — 75,50 грн/л,
  • бензин А-92 — 67,76 грн/л,
  • дизельне паливо — 85,67 грн/л,
  • автомобільний газ — 46,00 грн/л.
Середні ціни на пальне у Києві. Фото: скриншот/Мінфін

Однак на різних мережах АЗС вартість пального суттєво відрізняється залежно від бренду та типу пального.

Ціни на пальне у Києві 31 травня
Ціни на АЗС в Києві. Фото: скриншот/Мінфін

Як писали Новини.LIVE, киян закликали повідомляти про недопуск до укриттів до початку тривоги. За словами голови Оболонської РДА, потрібно оперативно інформувати про порушення, щоб відповідні служби могли швидко реагувати. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
