Всемирный день уборки в Киеве — украинцы объединились для очистки планеты

Всемирный день уборки в Киеве 20 сентября. Фото:Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве на Дорогожичах в пятницу, 20 сентября, прошел Всемирный день уборки. В инициативе приняли участие волонтеры, звезда группы Kalush Orchestra КилимМэн, посол Эстонии и ведущий Вячеслав Соломко.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева, побывавшая на месте происшествия.

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Организатор акции отметила, что это действительно необычный день для всего мира, поскольку миллионы людей из 211 стран объединились, чтобы очистить нашу планету.











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"На самом деле, во время полномасштабной войны в Украине очень часто люди еще больше начали говорить, что "эко" — это не ко времени, но хочу подчеркнуть, что мы живем в стране, в которой идет война, мы живем в стране, в которой экоцид ежедневно, в которой экокатастрофа ежедневно, и мы сегодня еще раз это почувствовали. В этот момент хочется объединить людей", — отметила организатор акции.

По ее словам, разрушения экосистем влияют на будущее и даже долголетие, сколько будет жить украинец после этой страшной войны.

Напомним, качество воздуха в Киеве еще больше ухудшилось. Утром 20 сентября столичные власти предупредили горожан о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

Также в Киеве появился мурал под названием "Мудрый властвует над звездами", посвященный Главному управлению разведки. Он символизирует работу бойцов ГУР, в частности, подразделений Group 13 и Magura V5.