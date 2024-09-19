Мурал Мудрий панує над зірками відкрили у Києві — фоторепортаж

Представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину мурала. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У Києві з’явився мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", присвячений Головному управлінню розвідки. Він символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.

Як відбувалася церемонія відкриття стінопису можна побачити у фоторепортажу Новини.LIVE.

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Під час церемонії представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину мурала.

На заході також були присутні військові, зірки та політики.