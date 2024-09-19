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У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж

19 вересня 2024 17:30
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Мурал Мудрий панує над зірками відкрили у Києві — фоторепортаж
Представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину мурала. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У Києві з’явився мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", присвячений Головному управлінню розвідки. Він символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.

Як відбувалася церемонія відкриття стінопису можна побачити у фоторепортажу Новини.LIVE.

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Під час церемонії представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину мурала. 

На заході також були присутні військові, зірки та політики.

  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 1
    Відомі українці фарбують мурал. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 3
    Мурал на стіні київського будинку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 4
    Елементи стінопису. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 5
    На муралі зображено знищення російського катера. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 6
    Мурал присвячений розвідникам. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 7
    Військові на відкритті стінопису у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 8
    На заході був присутній відомуй телеведучий та кухар Володимир Ярославський. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 9
    Відкриття муралу. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
  • У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж - фото 10
    Гості церемонії відкриття. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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