Мурал Мудрий панує над зірками відкрили у Києві — фоторепортаж

У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж
19 вересня 2024 17:30
Представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину мурала. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
У Києві з’явився мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", присвячений Головному управлінню розвідки. Він символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.
Як відбувалася церемонія відкриття стінопису можна побачити у фоторепортажу Новини.LIVE.
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Під час церемонії представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину мурала.
На заході також були присутні військові, зірки та політики.
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Відомі українці фарбують мурал. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Мурал на стіні київського будинку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Елементи стінопису. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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На муралі зображено знищення російського катера. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Мурал присвячений розвідникам. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Військові на відкритті стінопису у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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На заході був присутній відомуй телеведучий та кухар Володимир Ярославський. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Відкриття муралу. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Гості церемонії відкриття. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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