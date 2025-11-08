Юрий Рыбянский — правоохранителя отправили под стражу

Сбежал с работы с деньгами — полицейского из Киева арестовали
В Киеве 8 ноября избрали меру пресечения для начальника Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Ранее он сбежал с 13,3 млн грн.
Об этом сообщает ТСН.
Мера пресечения для Юрия Рыбянского
Начальника Дарницкого управления полиции, который сбежал с 13,3 млн грн, отправили под стражу, но с правом на залог.
Суд решил, что Юрий Рыбянский будет находиться под стражей 60 суток и может внести 13,3 млн грн залога — это эквивалентная сумма той, которую правоохранитель забрал из вещественных доказательств.
Что предшествовало
Напомним, 6 ноября стало известно, что в Киеве исчез начальник отделения полиции. Он появлялся на работе и не выходил на связь.
По данным ГБР, Юрий Рыбянский исчез с арестованными средствами, за которые был ответственен. Предварительно речь шла о 16 миллионах гривен.
Уже 7 ноября правоохранители нашли мужчину в Ровенской области, где он скрывался. Во время задержания при нем нашли пропавшие вещественные доказательства.
Читайте Новини.LIVE!