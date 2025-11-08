Видео
Главная Киев Сбежал с работы с деньгами — полицейского из Киева арестовали

Сбежал с работы с деньгами — полицейского из Киева арестовали

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 14:14
обновлено: 14:31
Юрий Рыбянский — правоохранителя отправили под стражу
Деньги, которые нашли у правоохранителя. Фото: ГБР

В Киеве 8 ноября избрали меру пресечения для начальника Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского. Ранее он сбежал с 13,3 млн грн.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Мера пресечения для Юрия Рыбянского

Начальника Дарницкого управления полиции, который сбежал с 13,3 млн грн, отправили под стражу, но с правом на залог.

Суд решил, что Юрий Рыбянский будет находиться под стражей 60 суток и может внести 13,3 млн грн залога — это эквивалентная сумма той, которую правоохранитель забрал из вещественных доказательств.

Что предшествовало

Напомним, 6 ноября стало известно, что в Киеве исчез начальник отделения полиции. Он появлялся на работе и не выходил на связь.

По данным ГБР, Юрий Рыбянский исчез с арестованными средствами, за которые был ответственен. Предварительно речь шла о 16 миллионах гривен.

Уже 7 ноября правоохранители нашли мужчину в Ровенской области, где он скрывался. Во время задержания при нем нашли пропавшие вещественные доказательства.

Киев суд полиция деньги побег воровство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
