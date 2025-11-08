Відео
Втік з роботи з грошима — правоохоронця з Києва взяли під варту

Втік з роботи з грошима — правоохоронця з Києва взяли під варту

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 14:14
Оновлено: 14:31
Юрій Рибянський — правоохоронця відправили під варту
Гроші, які знайшли у правоохоронця. Фото: ДБР

У Києві 8 листопада обрали запобіжний захід для начальника Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Раніше він втік з 13,3 млн грн. 

Про це повідомляє ТСН

Читайте також:

Запобіжний захід для Юрія Рибянського

Начальника Дарницького управління поліції, який втік із 13,3 млн грн, відправили під варту, але з правом на заставу. 

Суд вирішив, що Юрій Рибянський перебуватиме під вартою 60 діб і може внести 13,3 млн грн застави — це еквівалентна сума тій, яку правоохоронець забрав із речових доказів.

Що передувало

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що у Києві зник начальник відділення поліції. Він з'являвся на роботі та не виходив на зв'язок. 

За даними ДБР, Юрій Рибянський зник із заарештованими коштами, за які був відповідальний. Попередньо йшлося про 16 мільйонів гривень.

Вже 7 листопада правоохоронці знайшли чоловіка у Рівненській області, де він переховувався.  Під час затримання при ньому знайшли зниклі речові докази.

Київ суд поліція гроші втеча крадіжка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
