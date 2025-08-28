Обстрел Киева 28 августа — киевлянка показала момент удара Шахеда в квартиру

Киевлянка, в дом которой попал "Шахед". Фото: кадр из видео

Жительница Киева показала свою квартиру после попадания российского "Шахеда" во время массированного обстрела в ночь на 28 августа. В доме киевлянки взрывная волна повредила стены и мебель, но чудом уцелели бутылки с игристым вином.

В своем TikTok пользовательница под ником xena1950 поделилась видео разрушенного жилья.

Реклама

Читайте также:

Киевлянка показала квартиру после попадания "Шахеда"

Во время ночной атаки в дом, где жила семья, попал российский беспилотник. Автор видео и ее семья спаслись только благодаря тому, что вовремя спрятались за двумя стенами в коридоре.

"Мы в это время были дома, прятались за стеной, что нас спасло. "Шахед" прилетел этажом ниже, там был пожар. У нас заблокировало дверь, но мы смогли выйти, иначе могли бы задохнуться. Как второй день рождения. Смешит то, что шампанское действительно уцелело", — рассказала девушка.

Автор видео надеется, что ее пример станет уроком для других украинцев и напоминанием о том, что во время обстрела важно находиться в укрытии.

Уцелевшие бутылки игристого вина семья решила использовать с благотворительной целью. Одну из них они уже передали в благотворительную организацию, а другие планируют также разыграть за донат на Вооруженные Силы Украины. Еще одну бутылку автор видео оставила себе, как напоминание о чудо-спасении.

Напомним, в результате обстрела Киева в ночь на 28 августа уже известно о 15 погибших, среди которых дети. В Дарницком районе столицы продолжается поисково-спасательная операция.

А также стало известно, что во время ночной атаки армия РФ попала в депо "Новой почты".