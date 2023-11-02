Улицы Киева залило кипятком из-за прорыва теплотрассы — видео
В Киеве 2 ноября произошел прорыв теплотрассы около станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило.
Об этом сообщают местные паблики.
Потоп в Киеве 2 ноября
Сегодня в Киеве возле метро "Олимпийская" прорвало теплотрассу. Улицы заливает горячей водой.
На видео видны затопленные улицы и автомобили, которые едут по городу.
Напомним, 28 октября Киев накрыла непогода и сильные дожди. Мощный ветер свалил рекламные щиты и вырвал деревья с корнями. Кроме этого, в результате непогоды есть пострадавшие.
Также мы писали, что в Киеве коммунальные службы почти сутки ликвидировали последствия урагана. Обнаружены 592 поврежденных или упавших дерева.
Добавим, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин.
Читайте Новини.LIVE!