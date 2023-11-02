Улицы Киева залило кипятком из-за прорыва теплотрассы — видео

Потоп в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве 2 ноября произошел прорыв теплотрассы около станции метро "Олимпийская". Несколько улиц столицы затопило.

Об этом сообщают местные паблики.

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Потоп в Киеве 2 ноября

Сегодня в Киеве возле метро "Олимпийская" прорвало теплотрассу. Улицы заливает горячей водой.

На видео видны затопленные улицы и автомобили, которые едут по городу.

Напомним, 28 октября Киев накрыла непогода и сильные дожди. Мощный ветер свалил рекламные щиты и вырвал деревья с корнями. Кроме этого, в результате непогоды есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Киеве коммунальные службы почти сутки ликвидировали последствия урагана. Обнаружены 592 поврежденных или упавших дерева.

Добавим, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин.