Командующий группировкой войск "Азов" Денис "Редис". Фото: АЗОВ

Командующий группировкой войск "Азов" в составе 1-го корпуса Национальной гвардии Денис «Редис» прокомментировал столкновения в Петропавловской Борщаговке, произошедшие 2 ноября. Он подчеркнул, что враг заинтересован в расколе общества и такой инцидент создает выгодную для России картину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Прокопенко в Facebook.

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Что сказал "Редис" о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

"Все батальоны, полки и бригады 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" находятся на передовой и круглосуточно выполняют поставленные боевые задачи. В то же время люди, которые никоим образом не связаны с защитой страны, не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России картинку", — заявил "Редис".

Он подчеркнул, что россияне заинтересованы в расколе украинского общества и вооруженных сил, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного.

"То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян", — подчеркнул командующий УВ "Азов".

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Подводя итог, он напомнил, что наше государство ведет войну за свое существование и в такой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать в тылу, "а не устраивать провокации и играть на руку врагу".

Обращение Прокопенко. Фото: скриншот

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября в соцсетях начала появляться непроверенная информация о якобы незаконном удержании и пытках военных на территории временного пункта дислокации воинской части 3121. Это, в свою очередь, вызвало столкновения, и на место происшествия прибыли местные жители, которые пытались проникнуть в здание (этим зданием был частный дом).

Впоследствии на место происшествия прибыла полиция Киевской области и сообщила, что там находятся военные одного из подразделений Нацгвардии Украины. В связи с заявлениями о возможных нарушениях военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что назначена проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" также прокомментировал ситуацию со столкновениями возле дома с военными Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке и сообщил, что это пункт дислокации и там находились мобилизованные и военные, которые были задержаны после СОЧ, в ожидании распределения по воинским частям и дальнейшей службы.

Также на место событий лично прибыл руководитель ОП Кирилл Буданов, чтобы разобраться в ситуации.