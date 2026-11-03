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Головна Київ Вигідно для РФ: командувач Азов Редіс про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці

Вигідно для РФ: командувач Азов Редіс про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці

Ua ru
3 листопада 2026 00:53
Редіс заявив, що сутичка у Петропавлівській Борщагівці вигідна Росії АЗОВ
Командувач угруповання військ "Азов" Денис "Редіс". Фото: АЗОВ

Командувач угруповання військ "Азов" у складі 1-го корпусу Нацгвардії Денис "Редіс" відреагував на сутички у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада. Він наголосив, що ворог зацікавлений у розділенні суспільства і такий інцидент створює вигідну для Росії картинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Прокопенка у Facebook.

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Що сказав "Редіс" про сутички у Петропавлівській Борщагівці

"Усі батальйони, полки та бригади 1-го корпуса Національної гвардії України "Азов" знаходяться на передовій та 24 на 7 виконують поставлені бойові задачі. У цей же час люди, які жодним чином недотичні до захисту країни, не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються саботажем в тилу, дискредитуючи українських військових та створюють вигідну для Росії картинку", — заявив "Редіс".

Він наголосив, що росіяни зацікавлені в розділені українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорнені образа військового.

"Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", — підкреслив командувач УВ "Азов".

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Резюмуючи він нагадав, наша держава веде війну за своє існування і в такій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати в тилу, "а не влаштувати провокації та грати на руку ворогу".

Вигідно для РФ: командувач Азов Редіс про ситуацію у Петропавлівській Борщагівці - фото 1
Звернення Прокопенка. Фото: скриншот

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада у соцмережі почала з'являтися неперевірена інформація про нібито незаконне утримування та катування військових на території тимчасово пункти дислокації військової частини 3121. Це у свою чергу спричинило сутички і на місце події прийшли місцеві жителі та намагалися потрапити до будівлі (цією будівлею був приватний будинок).

Згодом на місце події прибула поліція Київської області та повідомила, що там перебувають військові одного з підрозділів Нацгвардії України. У зв'язку із заявами про можливі порушення військовий омбудсман Ольга Решетилова заявила, що призначена перевірка, в межах якої будуть з'ясовані всі обставини.

У 1-му корпусі НГУ "Азов" теж прокоментували ситуацію із сутичками біля будинку з військовими Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці та поінформували, що це пункт дислокації і там перебували мобілізовані та військові, які були затримані після СЗЧ, в очікування розподілу до військових частин і подальшою служби.

Також на місце подій особисто прибув керівник ОП Кирило Буданов, щоб розібратися у ситуації.

Київ Нацгвардія Денис Прокопенко корпус Азов Петропавлівська Борщагівка
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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