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Главная Киев Выходные начнутся с прохлады: прогноз погоды в Киеве на завтра

Выходные начнутся с прохлады: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
6 ноября 2026 16:58
Погода в Киеве 7 ноября: будут ли дожди и насколько похолодает Новини.LIVE
Женщина отдыхает в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, в Киеве будет прохладно и преимущественно облачно. Синоптики не прогнозируют осадков в течение дня, однако температура воздуха останется низкой — около +2…+3 °C. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 75%.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 7 ноября

В столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит примерно +2 °C, а днём поднимется до +3 °C.

Выходные начнутся с прохлады: прогноз погоды в Киеве на завтра - фото 1
Погода в Киеве 7 ноября. Фото: Meteoprog

Ветер будет северным, со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 75%.

Осадков в столице синоптики не прогнозируют.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил об отсутствии финансирования для районов столицы из Плана устойчивости Киева, на который предусмотрено 37 млрд грн. По его словам, распределение средств и реализацию мероприятий контролирует КГГА.

Также Новини.LIVE писали, что Киевская городская прокуратура опровергла информацию об обысках в помещениях "Киевтеплоэнерго" и изъятии документов, касающихся Плана устойчивости. Правоохранители уточнили, что следственные действия проводились по местам проживания двух работников предприятия и сотрудников подрядных организаций по делу о возможном присвоении бюджетных средств.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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