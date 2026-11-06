Жінка відпочиває у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, у Києві буде прохолодно та переважно хмарно. Синоптики не прогнозують опадів протягом дня, однак температура повітря залишатиметься низькою — близько +2…+3 °C. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 75%.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Погода в Києві 7 листопада

У столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі температура повітря становитиме приблизно +2 °C, а вдень підніметься до +3 °C.

Погода у Києві 7 листопада. Фото: Meteoprog

Вітер буде північним, зі швидкістю 4–6 м/с. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 75%.

Опадів в столиці синоптики не прогнозують.

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