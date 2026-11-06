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Головна Київ Вихідні почнуться з прохолоди: прогноз погоди в Києві на завтра

Вихідні почнуться з прохолоди: прогноз погоди в Києві на завтра

Ua ru
6 листопада 2026 16:58
Погода в Києві 7 листопада: чи будуть дощі та наскільки похолодає Новини.LIVE
Жінка відпочиває у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, у Києві буде прохолодно та переважно хмарно. Синоптики не прогнозують опадів протягом дня, однак температура повітря залишатиметься низькою — близько +2…+3 °C. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 75%.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Погода в Києві 7 листопада

У столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі температура повітря становитиме приблизно +2 °C, а вдень підніметься до +3 °C.

Вихідні почнуться з прохолоди: прогноз погоди в Києві на завтра - фото 1
Погода у Києві 7 листопада. Фото: Meteoprog

Вітер буде північним, зі швидкістю 4–6 м/с. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 75%.

Опадів в столиці синоптики не прогнозують.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив про відсутність фінансування для районів столиці з Плану стійкості Києва, на який передбачили 37 млрд грн. За його словами, розподіл коштів і реалізацію заходів контролює КМДА.

Також Новини.LIVE писали, що Київська міська прокуратура спростувала інформацію про обшуки в приміщеннях "Київтеплоенерго" та вилучення документів щодо Плану стійкості. Правоохоронці уточнили, що слідчі дії проводили за місцями проживання двох працівників підприємства та співробітників підрядних організацій у справі про можливе привласнення бюджетних коштів.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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