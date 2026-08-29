Удар по складу под Киевом: Зеленский заявил о расследовании

Срочная новость

В селе Мила под Киевом продолжают ликвидировать последствия российского удара с использованием дронов, который произошел 28 августа. Президент Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по складу, что привело к последующей детонации. В настоящее время проводится досудебное расследование и возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новости.LIVE.

Реклама

Взрыв под Киевом

Новость дополняется...