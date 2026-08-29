Удар по складу под Киевом: Зеленский заявил о расследовании
Ua ru
29 августа 2026 12:03
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В селе Мила под Киевом продолжают ликвидировать последствия российского удара с использованием дронов, который произошел 28 августа. Президент Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по складу, что привело к последующей детонации. В настоящее время проводится досудебное расследование и возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новости.LIVE.
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Взрыв под Киевом
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