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Главная Киев Удар по складу под Киевом: Зеленский заявил о расследовании

Удар по складу под Киевом: Зеленский заявил о расследовании

Ua ru
29 августа 2026 12:03
Удар по складу под Киевом: Зеленский заявил о расследовании
Срочная новость

В селе Мила под Киевом продолжают ликвидировать последствия российского удара с использованием дронов, который произошел 28 августа. Президент Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по складу, что привело к последующей детонации. В настоящее время проводится досудебное расследование и возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новости.LIVE.

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Взрыв под Киевом

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Автор:
Аркадий Пастула

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