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Головна Київ Удар по складу під Києвом: Зеленський заявив про розслідування

Удар по складу під Києвом: Зеленський заявив про розслідування

Ua ru
29 серпня 2026 12:03
Удар по складу під Києвом: Зеленський заявив про розслідування
Термінова новина

У селі Мила під Києвом продовжують ліквідовувати наслідки російського дронового удару, який стався 28 серпня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влучання було по складу з подальшою детонацією. Наразі проводиться досудове розслідування та відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

Про це глава держави повідомив у соцмрежах, передає Новини.LIVE.

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Детонація під Києвом

Новина доповнюється...

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Автор:
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