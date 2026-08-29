Удар по складу під Києвом: Зеленський заявив про розслідування
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29 серпня 2026 12:03
Термінова новина
У селі Мила під Києвом продовжують ліквідовувати наслідки російського дронового удару, який стався 28 серпня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влучання було по складу з подальшою детонацією. Наразі проводиться досудове розслідування та відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.
Про це глава держави повідомив у соцмрежах, передає Новини.LIVE.
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Детонація під Києвом
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