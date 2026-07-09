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Главная Киев Взрывы в Вишневом: Зеленский объявил об увольнениях в Укроборонпроме

Взрывы в Вишневом: Зеленский объявил об увольнениях в Укроборонпроме

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 21:09
Зеленский: после взрыва в Вишневом последуют увольнения в Укроборонпроме
Срочная новость

После взрыва в Вишневом в «Укроборонпроме» будут увольнения, — Зеленский

Президент заявил, что после взрыва на складе боеприпасов в Вишневом возбуждено уголовное дело, а виновные будут привлечены к ответственности.

По словам президента, он уже заслушал доклады Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора об обстоятельствах взрыва.

Ведется уголовное дело. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, в «Укроборонпроме» будут увольнения. Потому что склад принадлежал одному из предприятий «Укроборонпрома», — заявил глава государства.

Зеленский назвал инцидент «абсолютно ужасной ситуацией» и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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Владимир Зеленский Укроборонпром Киевская область
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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