Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вибухи у Вишневому: Зеленський анонсував звільнення в Укроборонпромі

Вибухи у Вишневому: Зеленський анонсував звільнення в Укроборонпромі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 21:09
Зеленський: після вибуху у Вишневому будуть звільнення в Укроборонпромі
Термінова новина

Після вибуху у Вишневому будуть звільнення в "Укроборонпромі", — Зеленський

Президент заявив, що після вибуху на складі боєприпасів у Вишневому відкрито кримінальне провадження, а винних притягнуть до відповідальності.

За словами президента, він уже заслухав доповіді Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора щодо обставин вибуху.

Є кримінальна справа. Люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І безумовно будуть звільнення в "Укроборонпромі". Тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпрому", — заявив глава держави.

Зеленський назвав інцидент "абсолютно жахливою ситуацією" та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Читайте також:

 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Укроборонпром Київська область
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації