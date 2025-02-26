Павел Иванчев и Татьяна Кулик погибли во время российского обстрела в Киевской области — что о них известно

Хирург Павел Иванчев и журналистка Татьяна Кулик. Фото: соцсети

В ночь на среду, 26 февраля, в результате российской атаки беспилотниками по жилому дому в селе Крюковщина Киевской области погибли украинская журналистка Татьяна Кулик и ее муж, хирург Павел Иванчев.

О жизненном пути супругов читайте в материале Новини.LIVE.

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Татьяна Кулик

Татьяна Кулик — известная украинская журналистка, которая работала в агентстве "Укринформ" и возглавляла главную редакцию мультимедиа. Она была автором и ведущей проекта "Нація Непереможних", создавала общественно-публицистические программы для "Центрального канала", "Всемирной службы радиовещания Украины" и "Суспільного мовлення".

Журналистка Татьяна Кулик. Фото: скриншот

Кулик получила образование в Национальном университете культуры и искусств, была членом Национального союза журналистов Украины и занимала должность заместителя директора ТО "Крещатик, 26".

По данным Института массовой информации, она стала 98-м журналистом, который погиб из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Последний выпуск ее проекта "Нація Непереможних" опубликован на YouTube-канале Укринформа 19 февраля.

Павел Иванчев

Павел Иванчев был выдающимся украинским хирургом и онкологом. Он получил медицинское образование с отличием в 1995 году, окончив медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Его профессиональная деятельность была тесно связана с Национальным медицинским университетом имени А.А. Богомольца, где он занимал должность заведующего кафедрой хирургии № 3.

Хирург Павел Иванчев. Фото: соцсети

В 2002 году Иванчев защитил кандидатскую диссертацию, а в 2011 году — докторскую, обе по специальности "Хирургия". Кроме медицинских наук, он также получил степень доктора экономических наук. Его научный багаж включает около 200 научных работ, 21 патент Украины на изобретение, а также учебники и монографии.

Иванчев был академиком Украинской академии наук, лауреатом Национальной премии Украины имени Бориса Патона и удостоен звания "Заслуженный врач Украины". Его часто приглашали в качестве эксперта на различные телепрограммы.

Напомним, ночью 26 февраля в Бучанском районе Киевской области вспыхнул пожар в жилом доме из-за вражеской атаки дронами. Сообщалось о двух погибших.