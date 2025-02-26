Павло Іванчов та Тетяна Кулик загинули під час російського обстрілу на Київщині — що про них відомо

Хірург Павло Іванчов та журналістка Тетяна Кулик. Фото: соцмережі

У ніч проти середи, 26 лютого, внаслідок російської атаки безпілотниками по житловому будинку в селі Крюківщина Київської області загинули українська журналістка Тетяна Кулик та її чоловік, хірург Павло Іванчов.

Про життєвий шлях подружжя читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Тетяна Кулик

Тетяна Кулик — відома українська журналістка, яка працювала в агентстві "Укрінформ" і очолювала головну редакцію мультимедіа. Вона була авторкою та ведучою проєкту "Нація непереможних", створювала суспільно-публіцистичні програми для "Центрального каналу", "Всесвітньої служби радіомовлення України" та "Суспільного мовлення".

Журналістка Тетяна Кулик. Фото: скриншот

Кулик здобула освіту в Національному університеті культури і мистецтв, була членкинею Національної спілки журналістів України та обіймала посаду заступниці директора ТО "Хрещатик, 26".

За даними Інституту масової інформації, вона стала 98-м журналістом, який загинув через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Останній випуск її проєкту "Нація непереможних" опубліковано на YouTube-каналі Укрінформу 19 лютого.

Павло Іванчов

Павло Іванчов був видатним українським хірургом та онкологом. Він здобув медичну освіту з відзнакою в 1995 році, закінчивши медичний факультет Ужгородського державного університету. Його професійна діяльність була тісно пов’язана з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, де він обіймав посаду завідувача кафедри хірургії № 3.

Хірург Павло Іванчов. Фото: соцмережі

У 2002 році Іванчов захистив кандидатську дисертацію, а в 2011 році — докторську, обидві за спеціальністю "Хірургія". Окрім медичних наук, він також здобув ступінь доктора економічних наук. Його науковий доробок включає близько 200 наукових праць, 21 патент України на винахід, а також підручники та монографії.

Іванчов був академіком Української академії наук, лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона та удостоєний звання "Заслужений лікар України". Його часто запрошували як експерта на різні телепрограми.

Нагадаємо, вночі 26 лютого в Бучанському районі Київської області спалахнула пожежа в житловому будинку через ворожу атаку дронами. Повідомлялося про двох загиблих.