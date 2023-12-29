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Ехал на пылающей машине — киевлянин спас припаркованные авто во время ракетной атаки

29 декабря 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ехал на пылающей машине — киевлянин спас припаркованные авто во время ракетной атаки
Ракетная атака на Киев 29 декабря. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 29 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе в результате атаки, загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал пылающую машину, чтобы спасти другие авто.

Об этом мужчина сообщил в комментарии Радио Свобода.

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Василий Андреевич рассказал, что с окна кухни увидел пожар. Сначала он подумал, что взорвалась газовая машина. Нокогда он вышел на улицу, он понял, что горит именно его авто.

"Сзади она у меня еще немного начала гореть. Я открыл, аккумулятор подсоединил, потому что я его отключаю, и все. Запрыгнул в авто, было темно, но я открыл двери, чтобы видно было. Дальше я голову высунул и поехал к мойке", — говорит он.

Василий Андреевич получил ожоги, но по его словам, он чувствует себя нормально. Врачи его осматривали, у него лицо обгорело, но мужчина говорит, что если будет хуже, то тогда пойдет в больницу.    

Напомним, что в Киеве после утренней атаки, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели достали пострадавших.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилой дом во Львове. В результате ракетного террора есть пострадавшие. Число раненых возросло до 15, также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о меньшей мере 20 пострадавших.

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