Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Їхав на палаючій машині — киянин врятував припарковане авто під час ракетної атаки arrow

Їхав на палаючій машині — киянин врятував припарковане авто під час ракетної атаки

29 грудня 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Їхав на палаючій машині — киянин врятував припарковане авто під час ракетної атаки
Ракетна атака на Київ 29 грудня Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вранці, 29 грудня, Росія завдала ракетного удару по Києву. У Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

Про це чоловік повідомив у коментарі Радіо Свобода.

Читайте також:

Сів у палаючу машину, щоб врятувати інші авто

Василь Андрійович розповів, що з вікна кухні побачила пожежу. Спершу він подумав, що вибухнула газова машина. Але коли він вийшов надвір, він зрозумів, що горить саме його авто.

"Ззаду вона в мене ще трохи почала горіти. Я відкрив, акумулятор під'єднав, тому що я його відключаю, і все. Застрибнув в авто, було темно, але я відчинив двері, щоб було видно. Далі я голову висунув і поїхав до мийки", — каже він.

Василь Андрійович отримав опіки, але, за його словами, він почувається нормально. Лікарі його оглядали, у нього обличчя обгоріло, але чоловік каже, що якщо буде гірше, тоді піде до лікарні.

Нагадаємо, що у Києві після ранкової атаки уламки ворожих ракет впали в кількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там сталася пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Крім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Львові. Внаслідок ракетного терору є постраждалі. Число поранених зросло до 15, також відомо про часткові руйнування в 13 житлових багатоповерхівках.

У Дніпрі ворог потрапив до торгово-розважального центру та пологового будинку. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі