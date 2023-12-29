Їхав на палаючій машині — киянин врятував припарковане авто під час ракетної атаки

Ракетна атака на Київ 29 грудня Фото: МВС України

Вранці, 29 грудня, Росія завдала ракетного удару по Києву. У Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

Про це чоловік повідомив у коментарі Радіо Свобода.

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Сів у палаючу машину, щоб врятувати інші авто

Василь Андрійович розповів, що з вікна кухні побачила пожежу. Спершу він подумав, що вибухнула газова машина. Але коли він вийшов надвір, він зрозумів, що горить саме його авто.

"Ззаду вона в мене ще трохи почала горіти. Я відкрив, акумулятор під'єднав, тому що я його відключаю, і все. Застрибнув в авто, було темно, але я відчинив двері, щоб було видно. Далі я голову висунув і поїхав до мийки", — каже він.

Василь Андрійович отримав опіки, але, за його словами, він почувається нормально. Лікарі його оглядали, у нього обличчя обгоріло, але чоловік каже, що якщо буде гірше, тоді піде до лікарні.

Нагадаємо, що у Києві після ранкової атаки уламки ворожих ракет впали в кількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там сталася пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Крім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Львові. Внаслідок ракетного терору є постраждалі. Число поранених зросло до 15, також відомо про часткові руйнування в 13 житлових багатоповерхівках.

У Дніпрі ворог потрапив до торгово-розважального центру та пологового будинку. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.