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Обстрел Киева — что говорят жители столицы об атаке РФ

29 декабря 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Киева — что говорят жители столицы об атаке РФ
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жители Святошинского района Киева прокомментировали ночную атаку российских оккупантов на город. Они говорят, что было очень громко и страшно.

Об этом киевляне рассказали для Новини.LIVE.

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Вблизи жилых многоэтажек столицы обломки вражеского снаряда попали в незаселенную новостройку. Сейчас из заселенных домов вблизи поврежденного эвакуировали всех людей. Правоохранители проверяют территорию.

Одна из женщин рассказала, что сегодня ночью проснулась от громкого взрыва. По ее словам, на улице было много дыма. Она рассказала, что почувствовала на себе взрывную волну.

"Дом немного сдвинулся", — добавила киевлянка.

Еще одна жительница столицы говорит, что видела, как летел вражеский снаряд. После взрыва она сразу поняла, что это произошло недалеко от ее дома.

"Взрывной волны я не почувствовала", — рассказала женщина.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что в Киеве спасатели извлекли из-под завалов четырех человек. В результате атаки РФ погибли два гражданина.

Добавим, сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.

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