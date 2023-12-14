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Из бюджета Киева выделят еще 600 млн в поддержку ВСУ, — Кличко

14 декабря 2023 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Из бюджета Киева выделят еще 600 млн в поддержку ВСУ, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Из городского бюджета Киева будет выделено еще 600 млн грн на украинское войско. Соответствующее решение примет Киевсовет сегодня, 14 декабря.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Сегодня Киевсовет примет изменения в городской бюджет-2023, где, в частности, в рамках предусмотренных бюджетных средств (напомню, почти 7 млрд грн на этот год) выделим еще около 600 млн в поддержку наших защитников и защитниц — Вооруженных сил Украины", — написал он.

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Скриншот поста Кличка

Напомним, что сегодня под стенами КГГА снова собрались неравнодушные киевляне и требуют от власти направить бюджетные средства на нужды ВСУ. Активистов возмущает, что местные чиновники ставят в приоритет социальную защиту города.

Также мы писали, что 10 декабря во Львове прошла молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова". В центре города собрались родные военнопленных, которые уже 1,5 года находятся в неволе.

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