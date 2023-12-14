Из бюджета Киева выделят еще 600 млн в поддержку ВСУ, — Кличко
Из городского бюджета Киева будет выделено еще 600 млн грн на украинское войско. Соответствующее решение примет Киевсовет сегодня, 14 декабря.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Киев выделит еще 600 млн на ВСУ
"Сегодня Киевсовет примет изменения в городской бюджет-2023, где, в частности, в рамках предусмотренных бюджетных средств (напомню, почти 7 млрд грн на этот год) выделим еще около 600 млн в поддержку наших защитников и защитниц — Вооруженных сил Украины", — написал он.
Напомним, что сегодня под стенами КГГА снова собрались неравнодушные киевляне и требуют от власти направить бюджетные средства на нужды ВСУ. Активистов возмущает, что местные чиновники ставят в приоритет социальную защиту города.
Также мы писали, что 10 декабря во Львове прошла молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова". В центре города собрались родные военнопленных, которые уже 1,5 года находятся в неволе.
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