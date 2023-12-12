Влада Києва витратить понад 35 млн на новий веломаршрут
Влада Києва планує побудувати новий веломаршрут зі спального району в центр столиці. На це виділять близько 35,8 мільйонів гривень.
Про це йдеться у відповідній програмі.
Облаштування нових веломаршрутів у Києві
Таким чином, згідно з Міською цільовою програмою розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки, новий веломаршрут сполучатиме Солом'янський район та центр міста. Він нібито дозволить багатьом киянам "пересісти на велосипеди та діставатись на роботу на двоколісному транспорті".
На відповідні роботи виділять 35, 8 мільйонів гривень.
"На сьогодні велодоріжки здебільшого між собою не пов’язані та мають "клаптиковий" характер, тому виникає потреба системної роботи зі створення єдиної велосипедної мережі", — йдеться у програмі.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація (КМДА) у наступні два роки планує витратити понад 2 мільярди гривень на заміну ламп і стовпів зовнішнього освітлення. Влада Києва стверджує, що 65% від нині працюючих ламп є застарілі та енергозатратні.
Додамо, у Києві місцева влада витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до міста Вишневе.
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