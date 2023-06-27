Со Дворца культуры КПИ сняли драгоценный облицовочный камень

Реконструкция облицовочного камня во Дворце культуры КПИ. Фото: facebook.com/dimasnormas

Со Дворца культуры Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского сбили дорогой облицовочный камень. В университете объяснили, почему решили это сделать.

Об этом сообщает основатель проекта Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев и КПИ.

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"В КПИ работники университета сбивают с Дворца культуры травертин — дорогой натуральный облицовочный камень. Что они задумали: зашить Дворец в "шубу"? Реконструкцию? Или (не дай бог) бережную реставрацию? Но учитывая то, как небрежно они поотбивали благородную горную породу, ничего хорошего ректорат не задумал", — пишет Соловьев.

По его словам, дорогой камень травертин пока сбили только с внешней стороны лестницы. Активисты требуют прекратить демонтаж.

Дворец культуры КПИ. Фото: facebook.com/dimasnormas

Дворец культуры КПИ. Фото: facebook.com/dimasnormas

В КПИ объяснили, почему сняли дорогой камень

На сайте КПИ появилась информация, что на фасаде Центра культуры и искусств начались ремонтные работы. Планируется отремонтировать аварийный участок фасада здания, который украшен травертином, ведь плитка угрожала людям.

"Мы обследовали фасады всех зданий в кампусе. При анализе здания ЦКИ обнаружили, что плитка на фасаде отслоилась от стены с фронтальной стороны. Отделка могла в любой момент обвалиться и травмировать прохожих: студентов, сотрудников, посетителей мероприятий", — рассказал проректор по административной работе КПИ Вадим Кондратюк.

По его словам, администрация решила демонтировать аварийную плитку, восстановить штукатурную стяжку на стене, наложить специальную стенку и вернуть декоративный травертин на место.

"Никто ни в коем случае не будет менять архитектуру и стиль здания ЦКИ на площади Знаний", — добавил Кондратюк.

Напомним, приложение "Киев Цифровой" недавно представило новую функцию — возможность приобретения цифровой транспортной карты. Это стало возможно гораздо раньше запланированного срока — ожидалось, что цифровые проездные билеты станут доступны к концу 2024 года.