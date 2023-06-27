Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Со Дворца культуры КПИ сняли драгоценный облицовочный камень arrow

Со Дворца культуры КПИ сняли драгоценный облицовочный камень

27 июня 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Со Дворца культуры КПИ сняли драгоценный облицовочный камень
Реконструкция облицовочного камня во Дворце культуры КПИ. Фото: facebook.com/dimasnormas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Со Дворца культуры Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского сбили дорогой облицовочный камень. В университете объяснили, почему решили это сделать.

Об этом сообщает основатель проекта Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев и КПИ.

Читайте также:

Со Дворца культуры столичного университета сняли облицовочный камень

"В КПИ работники университета сбивают с Дворца культуры травертин — дорогой натуральный облицовочный камень. Что они задумали: зашить Дворец в "шубу"? Реконструкцию? Или (не дай бог) бережную реставрацию? Но учитывая то, как небрежно они поотбивали благородную горную породу, ничего хорошего ректорат не задумал", — пишет Соловьев.

По его словам, дорогой камень травертин пока сбили только с внешней стороны лестницы. Активисты требуют прекратить демонтаж.

КПИ
Дворец культуры КПИ. Фото: facebook.com/dimasnormas
КПИ
Дворец культуры КПИ. Фото: facebook.com/dimasnormas

В КПИ объяснили, почему сняли дорогой камень

На сайте КПИ появилась информация, что на фасаде Центра культуры и искусств начались ремонтные работы. Планируется отремонтировать аварийный участок фасада здания, который украшен травертином, ведь плитка угрожала людям.

"Мы обследовали фасады всех зданий в кампусе. При анализе здания ЦКИ обнаружили, что плитка на фасаде отслоилась от стены с фронтальной стороны. Отделка могла в любой момент обвалиться и травмировать прохожих: студентов, сотрудников, посетителей мероприятий", — рассказал проректор по административной работе КПИ Вадим Кондратюк.

По его словам, администрация решила демонтировать аварийную плитку, восстановить штукатурную стяжку на стене, наложить специальную стенку и вернуть декоративный травертин на место.

"Никто ни в коем случае не будет менять архитектуру и стиль здания ЦКИ на площади Знаний", — добавил Кондратюк.

Напомним, приложение "Киев Цифровой" недавно представило новую функцию — возможность приобретения цифровой транспортной карты. Это стало возможно гораздо раньше запланированного срока — ожидалось, что цифровые проездные билеты станут доступны к концу 2024 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз