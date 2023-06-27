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З Палацу культури КПІ зняли дорогоцінний облицювальний камінь

27 червня 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З Палацу культури КПІ зняли дорогоцінний облицювальний камінь
Реконструкція облицювального каменю на Палаці культури КПІ. Фото: facebook.com/dimasnormas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З Палацу культури Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського збили дорогий облицювальний камінь. В університеті пояснили, чому вирішили це зробити.

Про це повідомляє засновник проєкту Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов та КПІ.

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"У КПІ працівники університету збивають з Палацу культури травертин — дорогий натуральний облицювальний камінь. Що вони задумали? Зашити Палац в "шубу"? Реконструкцію? Чи (не дай боже) дбайливу реставрацію? Але зважаючи на те, як недбало вони повідбивали благородну гірську породу, нічого доброго ректорат не задумав", — пише Соловйов.

За його словами, дорогий камінь травертин поки що збили лише із зовнішнього боку сходів. Активісти вимагають припинити демонтаж. 

КПИ
Палац культури КПІ. Фото: facebook.com/dimasnormas
КПИ
Палац культури КПІ. Фото: facebook.com/dimasnormas

У КПІ пояснили, чому зняли дорогий камінь

На сайті КПІ з'явилась інформація, що на фасаді Центру культури та мистецтв почалися ремонтні роботи. Планується відремонтувати аварійну ділянку фасаду будівлі, яка оздоблена травертином, адже плитка загрожувала людям.

"Ми обстежили фасади усіх будівель у кампусі. Під час аналізу будівлі ЦКМ виявили, що плитка на фасаді відшарувалися від стіни з фронтального боку. Оздоблення могло будь-якої миті обвалитися й травмувати перехожих: студентів, співробітників, відвідувачів заходів", — розповів проректор з адміністративної роботи КПІ Вадим Кондратюк.

За його словами, адміністрація вирішила демонтувати аварійну плитку, відновити штукатурну стяжку на стіні, накласти спеціальну стінку й потім повернути декоративний травертин на місце.

"Ніхто в жодному разі не буде змінювати архітектуру і стиль будівлі ЦКМ на площі Знань", — додав Кондратюк.

Нагадаємо, додаток "Київ Цифровий" нещодавно представив нову функцію — можливість придбання цифрової транспортної картки. Це стало можливо значно раніше запланованого терміну — очікувалося, що цифрові проїзні квитки стануть доступними до кінця 2024 року.

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