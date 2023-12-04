С трезубцем на вершине — Кличко показал главную новогоднюю елку Киева

Новогодняя елка на Софийской площади. Фото: соцсети

В Киеве на Софийской площади закончили монтаж главной елки страны к рождественско-новогодним праздникам. Она находится у колокольни Софийского собора.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Киевский городской голова отметил, что елка этого года будет не такой высокой, как в довоенные годы. На верхушке новогоднего дерева вместо традиционной звезды был установлен Трезубец.

"Елку еще должны украсить", — написал Кличко, и добавил, что рядом с главным новогодним символом появится дополнительная фотозона с маленькими елками.

Напомним, что сегодня в столице уже начали устанавливать новогоднюю елку. Также новогодние символы уже стали устанавливать в Одессе на Дерибасовской улице, а также во Львове возле городского оперного театра.

В то же время в городе Черноморск Одесской области заявили, что не будут устанавливать елку из-за действующих мер безопасности.