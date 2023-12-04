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З тризубом на вершині — Кличко показав головну новорічну ялинку Києва

4 грудня 2023 22:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
З тризубом на вершині — Кличко показав головну новорічну ялинку Києва
Новорічна ялинка на Софійській площі. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві на Софійській площі закінчили монтаж головної ялинки країни до різдвяно-новорічних свят. Вона перебуває біля дзвіниці Софійського собору.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Київський міський голова зазначив, що цьогорічна ялинка буде не такою високою, як в довоєнні роки. На верхівці новорічного дерева замість традиційної зірки було встановлено Тризуб.

"Ялинку ще мають прикрасити", — написав Кличко, та додав, що поруч з головним новорічним символом з'явиться додаткова фотозона з маленькими ялинками.

Нагадаємо, що сьогодні у столиці вже почали встановлювати новорічну ялинку. Також новорічні символи вже стали встановлювати в Одесі на вулиці Дерибасівській, а також у Львові біля міського оперного театру. 

Водночас у місті Чорноморськ Одеської області заявили, що не будуть встановлювати ялинку через чинні безпекові заходи. 

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