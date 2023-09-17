За время войны в Киеве воздушная тревога была уже более тысячи часов

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога.

Об этом сообщили в приложении "Киев цифровой".

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Воздушная тревога в Киеве

В сообщении говорится, что за время военного положения в столице Украины прозвучало 865 тревог.

"Общая продолжительность воздушной опасности в городе достигла 1001 час 50 минут", — сообщили в приложении "Киев цифровой".

Последний раз опасность для Киева была объявлена сегодня, 17 сентября, в 04:41.

Сообщения в приложении "Киев цифровой". Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 17 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал ракеты и ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 воздушных целей.

Также мы писали, что под КГГА в субботу утром прошла мирная акция. Киевляне требовали, чтобы городские власти при формировании бюджета на 2024 год не делали статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправили деньги на ВСУ. Среди участников были волонтеры, которые постоянно собирают деньги на армию, и люди, которые потеряли на войне родных.

Добавим, в Киеве презентовали первый анатомический бронекостюм для женщин в ВСУ. Мероприятие состоялось у памятника княгини Ольге, которую ради этого "одели" в бронежилет.