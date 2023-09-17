За час війни у Києві повітряна тривога була вже понад тисячу годин

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога.

Про це повідомили в додатку "Київ цифровий".

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Повітряна тривога в Києві

У повідомленні йдеться, що за час воєнного стану в столиці України пролунало 865 тривог.

"Загальна тривалість повітряної небезпеки в місті сягнула 1001 годину 50 хвилин", — повідомили в додатку "Київ цифровий".

Востаннє небезпеку для Києва було оголошено сьогодні, 17 вересня, о 04:41.

Повідомлення у застосунку "Київ цифровий". Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог використав ракети та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 12 повітряних цілей.

Також ми писали, що під КМДА в суботу зранку відбулася мирна акція. Кияни вимагали, щоб міська влада під час формування бюджету на 2024 рік не робила статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправила гроші на ЗСУ. Серед учасників були волонтери, які постійно збирають гроші на армію, та люди, які втратили на війні рідних.

Додамо, у Києві презентували перший анатомічний бронекостюм для жінок в ЗСУ. Захід відбувся біля пам'ятника княгині Ользі, яку заради цього "одягли" в бронежилет.