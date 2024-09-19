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За исследование проблемного тоннеля метро в Киеве переплатили в 20 раз — СМИ

19 сентября 2024 18:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Киевское метро платило за экспертизу тоннеля на Демеевке 8 тысяч грн в час — депутат
Ремонтные работы в тоннеле метро. Иллюстративное фото: Виталий Кличко
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В 2024 году киевский метрополитен провел два тендера на экспертное исследование тоннелей между станциями "Демиевская" и "Лыбидская". Общая стоимость тендеров, проведенных без открытого конкурса, составила более четырех миллионов гривен.

Об этом заявила депутат Киевсовета Виктория Пташник в программе "В тени Каштана".

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По словам Пташник, стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.

"Стоимость часа работы эксперта составила более восьми тысяч гривен. В то время как Минюст для государственных учреждений на 2024 год установил стоимость эксперточаса в размере почти 380 гривен. Сравните эти цифры, мне кажется, разница существенная", — сказала она.

Депутат подчеркнула, что такая разница в стоимости может указывать на возможный сговор между КП "Киевский метрополитен" и частными компаниями, выполнявшими исследования. Она также обратила внимание, что метрополитен мог воспользоваться услугами государственных учреждений для проведения экспертизы, вероятно, по значительно более низкой цене.

Кроме того, Пташник выразила обеспокоенность по поводу возможного влияния подобных расходов на финансирование строительства новых станций метро, в частности на Виноградаре. Она призвала к публичному контролю для предотвращения таких случаев в будущем.

"Мы сейчас говорим о том, что вот у нас метро на Виноградаре должно строиться, но не хватает денег на его строительство. Но, друзья, их не будет, если мы будем так разбрасываться деньгами то на частных экспертов, то еще на что-нибудь. Поэтому мне кажется, что это история, которую нельзя умалчивать, она должна стать публичной, и благодаря публичному давлению мы должны создать предохранитель для подобных историй в будущем", — подытожила Пташник.

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