Мурал Мудрый властвует над звездами появился в Киеве — фоторепортаж

В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков — фоторепортаж
19 сентября 2024 17:30
Представитель разведки Андрей Юсов самостоятельно выкрасил часть мурала. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
В Киеве появился мурал под названием "Мудрый властвует над звездами", посвященный Главному управлению разведки. Он символизирует работу бойцов ГУР, в частности, подразделений Group 13 и Magura V5.
Как происходила церемония открытия стенописи можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.
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Во время церемонии представитель ГУР Андрей Юсов самостоятельно покрасил часть мурала.
На мероприятии также присутствовали военные, звезды и политики.
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Известные украинцы разукрашивают мурал. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Мурал на стене киевского дома. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Элементы стенописи. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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На мурале изображено уничтожение российского катера. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Мурал посвящен разведчикам. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Военные на открытии стенописи в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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На мероприятии присутствовал известный телеведущий и повар Владимир Ярославский. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Открытие мурала. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Гости церемонии. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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