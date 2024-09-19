Мурал Мудрый властвует над звездами появился в Киеве — фоторепортаж

Представитель разведки Андрей Юсов самостоятельно выкрасил часть мурала. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В Киеве появился мурал под названием "Мудрый властвует над звездами", посвященный Главному управлению разведки. Он символизирует работу бойцов ГУР, в частности, подразделений Group 13 и Magura V5.

Как происходила церемония открытия стенописи можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Во время церемонии представитель ГУР Андрей Юсов самостоятельно покрасил часть мурала.

На мероприятии также присутствовали военные, звезды и политики.