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В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков — фоторепортаж

19 сентября 2024 17:30
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Мурал Мудрый властвует над звездами появился в Киеве — фоторепортаж
Представитель разведки Андрей Юсов самостоятельно выкрасил часть мурала. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Киеве появился мурал под названием "Мудрый властвует над звездами", посвященный Главному управлению разведки. Он символизирует работу бойцов ГУР, в частности, подразделений Group 13 и Magura V5.

Как происходила церемония открытия стенописи можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Во время церемонии представитель ГУР Андрей Юсов самостоятельно покрасил часть мурала.

На мероприятии также присутствовали военные, звезды и политики.

  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 1
    Известные украинцы разукрашивают мурал. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 3
    Мурал на стене киевского дома. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 4
    Элементы стенописи. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 5
    На мурале изображено уничтожение российского катера. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 6
    Мурал посвящен разведчикам. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 7
    Военные на открытии стенописи в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 8
    На мероприятии присутствовал известный телеведущий и повар Владимир Ярославский. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 9
    Открытие мурала. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • В Киеве презентовали мурал в честь украинских разведчиков - фоторепортаж - фото 10
    Гости церемонии. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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