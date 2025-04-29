В Киеве задержали мужчину, который обещал трудоустройство в ГУР

Задержание мужчины. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали мужчину, который обещал за деньги трудоустройство в Главном Управлении разведки Министерства обороны Украины. За такую "услугу" он просил 5000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 29 апреля.

Реклама

Читайте также:

Обещал устроить на работу в разведку

Так, 38-летний житель Киева обещал мужчине трудоустройство в ГУР, однако не имел никакого отношения к разведке. Он брал деньги за удостоверение неустановленного образца, уверяя клиента в действительности документа.

Задержание. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали злоумышленника. Выяснилось, что он обещал мужчине посодействовать в "зачислении" в штат одного из военных подразделений ГУР для получения служебного удостоверения, которое позволит тому беспрепятственно проезжать блок-посты, передвигаться по городу и избегать контроля со стороны ТЦК.

Для этого "клиент" должен был ему передать пакет документов и 5000 долларов: авансом 3000 и 2000 — после получения документа.

Задержание. Фото: Нацполиция

В то же время, чтобы заверить мужчину в правдивости своих слов, фигурант показывал якобы удостоверение ГУР, которое похоже на настоящее только визуально.

Во время получения второй части оплаты в размере 2000 долларов он передал клиенту удостоверение и его задержали правоохранители. В ходе проведения обысков у него изъяли доказательства противоправной деятельности: печати и оттиски печатей учреждений различных военных подразделений с признаками подделки, а также удостоверение общественной организации, которое визуально напоминало документы военного ведомства.

Печати. Фото: Нацполиция

Печатка. Фото: Нацполиция

Ему уже объявили злоумышленнику подозрение в злоупотреблении влиянием, ведется следствие.

Напомним, правоохранители разоблачили схему завладения средствами на закупке дров для ВСУ.

А в Киеве будут судить чиновника, из-за действий которого госбюджет понес убытки более 230 тысяч гривен на ремонте укрытия.