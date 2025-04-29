У Києві затримали чоловіка, який обіцяв працевлаштування в ГУР

Затримання чоловіка. Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який обіцяв за гроші працевлаштування в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За таку "послугу" він просив 5 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 29 квітня.

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Так, 38-річний мешканець Києва обіцяв чоловіку працевлаштування в ГУР, однак не мав жодного відношення до розвідки. Він брав гроші за посвідчення невстановленого зразка, запевняючи клієнта у дійсності документа.

Затримання. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали зловмисника. З'ясувалося, що він обіцяв чоловіку посприяти в "зарахуванні" до штату одного з військових підрозділів ГУР для отримання службового посвідчення, яке дозволить тому безперешкодно проїжджати блок-пости, пересуватися містом та уникати контролю з боку ТЦК.

Для цього "клієнт" мав йому передати пакет документів та 5 000 доларів: авансом 3 000 та 2 000 — після отримання документа.

Затримання. Фото: Нацполіція

Водночас, аби запевнити чоловіка у правдивості своїх слів, фігурант показував нібито посвідчення ГУР, яке схоже на справжнє лише візуально.

Під час отримання другої частини оплати в розмірі 2 000 доларів він передав клієнту посвідчення, і його затримали правоохоронці. В ході проведення обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності: печатки і відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, яке візуально нагадувало документи військового відомства.

Печатки. Фото: Нацполіція

Печатка. Фото: Нацполіція

Зловмиснику вже оголосили підозру у зловживанні впливом, триває слідство.

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