За популярный А-95 придется дорого платить: цены на топливо в Киеве

Дата публикации 30 мая 2026 14:57
Авто на АЗС. Фото: УНИАН

Цены на топливо в Киеве по состоянию на субботу, 30 мая, остаются высокими. В частности, в среднем за бензин А-95 придется заплатить около 76-80 гривен за литр. В то же время самым дорогим до сих пор является дизель.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 30 мая

Сейчас средние цены на топливо на АЗС WOG такие:

  • ДТ Евро5 — 88,90 грн;
  • ДТ Mustang+ — 91,90 грн;
  • 95 Евро5-E5 — 79,90 грн;
  • 95 Mustang — 82,90 грн;
  • 100 Mustang — 89,90 грн;
  • Газ — 47,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

Цены на ОККО:

  • 100 Pulls — 89,90 грн;
  • ДТ Pulls — 91,90 грн;
  • ДТ Евро — 88,90 грн;
  • 95 Pulls — 82,90 грн;
  • А-95 Euro — 79,90 грн;
  • Газ — 47,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

Маршал:

  • 95 Евро — 73,99 грн;
  • ДТ Евро — 84,49 грн;
  • 95 Evox — 76,99 грн;
  • Газ — 44,49 грн;
  • ДП Evox — 87,49 грн;
  • 100 Евро — 79,99 грн.

Socar:

  • NANO 100 — 89,90 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 91,90 грн;
  • NANO ДП — 88,90 грн;
  • NANO 95 — 83,90 грн;
  • А-95 — 79,90 грн;
  • LPG — 47,90 грн;
  • AdBlue — 49 грн.

UPG:

  • upg100 — 84,90 грн;
  • upg95 — 78,40 грн;
  • А-95 — 76,40 грн;
  • Euro Diesel — 84,26 грн;
  • upgDiesel — 86,90 грн;
  • AdBlue — 46 грн;
  • Газ — 45,90 грн.

Киев - последние новости

Как писали Новини.LIVE, спасатели завершили разбор завалов торгового центра "Квадрат", который пострадал в результате российского массированного обстрела в ночь на 24 мая.

А в ночь на 28 мая Россия нанесла удар по одной из крупнейших биоэнергетических ТЭС Восточной Европы, которая расположена в Иванкове Киевской области. В энергообъект были инвестированы десятки миллионов долларов.

Кроме того, общежитие в Дарницком районе Киева, которое было пробито и фактически разрушено российской ракетой во время массированной атаки 24 мая, до сих пор не прошло официального технического обследования.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
