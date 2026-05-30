За популярный А-95 придется дорого платить: цены на топливо в Киеве
Цены на топливо в Киеве по состоянию на субботу, 30 мая, остаются высокими. В частности, в среднем за бензин А-95 придется заплатить около 76-80 гривен за литр. В то же время самым дорогим до сих пор является дизель.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на топливо в Киеве 30 мая
Сейчас средние цены на топливо на АЗС WOG такие:
- ДТ Евро5 — 88,90 грн;
- ДТ Mustang+ — 91,90 грн;
- 95 Евро5-E5 — 79,90 грн;
- 95 Mustang — 82,90 грн;
- 100 Mustang — 89,90 грн;
- Газ — 47,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
Цены на ОККО:
- 100 Pulls — 89,90 грн;
- ДТ Pulls — 91,90 грн;
- ДТ Евро — 88,90 грн;
- 95 Pulls — 82,90 грн;
- А-95 Euro — 79,90 грн;
- Газ — 47,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
Маршал:
- 95 Евро — 73,99 грн;
- ДТ Евро — 84,49 грн;
- 95 Evox — 76,99 грн;
- Газ — 44,49 грн;
- ДП Evox — 87,49 грн;
- 100 Евро — 79,99 грн.
Socar:
- NANO 100 — 89,90 грн;
- DIESEL NANO Extro — 91,90 грн;
- NANO ДП — 88,90 грн;
- NANO 95 — 83,90 грн;
- А-95 — 79,90 грн;
- LPG — 47,90 грн;
- AdBlue — 49 грн.
UPG:
- upg100 — 84,90 грн;
- upg95 — 78,40 грн;
- А-95 — 76,40 грн;
- Euro Diesel — 84,26 грн;
- upgDiesel — 86,90 грн;
- AdBlue — 46 грн;
- Газ — 45,90 грн.
Киев - последние новости
Как писали Новини.LIVE, спасатели завершили разбор завалов торгового центра "Квадрат", который пострадал в результате российского массированного обстрела в ночь на 24 мая.
А в ночь на 28 мая Россия нанесла удар по одной из крупнейших биоэнергетических ТЭС Восточной Европы, которая расположена в Иванкове Киевской области. В энергообъект были инвестированы десятки миллионов долларов.
Кроме того, общежитие в Дарницком районе Киева, которое было пробито и фактически разрушено российской ракетой во время массированной атаки 24 мая, до сих пор не прошло официального технического обследования.