Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ За популярний А-95 доведеться дорого платити: ціни на пальне в Києві

За популярний А-95 доведеться дорого платити: ціни на пальне в Києві

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 14:57
За популярний А-95 доведеться дорого платити: ціни на пальне в Києві
Авто на АЗС. Фото: УНІАН

Ціни на пальне у Києві станом на суботу, 30 травня, залишаються високими. Зокрема, в середньому за бензин А-95 доведеться заплатити близько 76-80 гривень за літр. Водночас найдорожчим досі є дизель.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Києві 30 травня

Наразі середні ціни на пальне на АЗС WOG такі:

  • ДП Євро5 — 88,90 грн;
  • ДП Mustang+ — 91,90 грн;
  • 95 Євро5-E5 — 79,90 грн;
  • 95 Mustang — 82,90 грн;
  • 100 Mustang — 89,90 грн;
  • Газ — 47,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

Ціни на ОККО:

  • 100 Pulls — 89,90 грн;
  • ДП Pulls — 91,90 грн;
  • ДП Євро — 88,90 грн;
  • 95 Pulls — 82,90 грн;
  • А-95 Euro — 79,90 грн;
  • Газ — 47,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

Marshal:

Читайте також:
  • 95 Євро — 73,99 грн;
  • ДП Євро — 84,49 грн;
  • 95 Evox — 76,99 грн;
  • Газ — 44,49 грн;
  • ДП Evox — 87,49 грн;
  • 100 Євро — 79,99 грн.

Socar:

  • NANO 100 — 89,90 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 91,90 грн;
  • NANO ДП — 88,90 грн;
  • NANO 95 — 83,90 грн;
  • А-95 — 79,90 грн;
  • LPG — 47,90 грн;
  • AdBlue — 49 грн.

UPG:

  • upg100 — 84,90 грн;
  • upg95 — 78,40 грн;
  • А-95 — 76,40 грн;
  • Euro Diesel — 84,26 грн;
  • upgDiesel — 86,90 грн;
  • AdBlue — 46 грн;
  • Газ — 45,90 грн.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, рятувальники завершили розбір завалів торгового центру "Квадрат", який постраждав внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 24 травня.

А у ніч проти 28 травня Росія завдала удару по одній із найбільших біоенергетичних ТЕС Східної Європи, яка розташована в Іванкові Київської області. В енергообʼєкт було інвестовано десятки мільйонів доларів.

Крім того, гуртожиток у Дарницькому районі Києва, який був пробитий і фактично зруйнований російською ракетою під час масованої атаки 24 травня, досі не пройшов офіційного технічного обстеження

ціни на паливо Київ паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації