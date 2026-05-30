За популярний А-95 доведеться дорого платити: ціни на пальне в Києві
Ціни на пальне у Києві станом на суботу, 30 травня, залишаються високими. Зокрема, в середньому за бензин А-95 доведеться заплатити близько 76-80 гривень за літр. Водночас найдорожчим досі є дизель.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на пальне у Києві 30 травня
Наразі середні ціни на пальне на АЗС WOG такі:
- ДП Євро5 — 88,90 грн;
- ДП Mustang+ — 91,90 грн;
- 95 Євро5-E5 — 79,90 грн;
- 95 Mustang — 82,90 грн;
- 100 Mustang — 89,90 грн;
- Газ — 47,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
Ціни на ОККО:
- 100 Pulls — 89,90 грн;
- ДП Pulls — 91,90 грн;
- ДП Євро — 88,90 грн;
- 95 Pulls — 82,90 грн;
- А-95 Euro — 79,90 грн;
- Газ — 47,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
Marshal:
- 95 Євро — 73,99 грн;
- ДП Євро — 84,49 грн;
- 95 Evox — 76,99 грн;
- Газ — 44,49 грн;
- ДП Evox — 87,49 грн;
- 100 Євро — 79,99 грн.
Socar:
- NANO 100 — 89,90 грн;
- DIESEL NANO Extro — 91,90 грн;
- NANO ДП — 88,90 грн;
- NANO 95 — 83,90 грн;
- А-95 — 79,90 грн;
- LPG — 47,90 грн;
- AdBlue — 49 грн.
UPG:
- upg100 — 84,90 грн;
- upg95 — 78,40 грн;
- А-95 — 76,40 грн;
- Euro Diesel — 84,26 грн;
- upgDiesel — 86,90 грн;
- AdBlue — 46 грн;
- Газ — 45,90 грн.
Київ — останні новини
Як писали Новини.LIVE, рятувальники завершили розбір завалів торгового центру "Квадрат", який постраждав внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 24 травня.
А у ніч проти 28 травня Росія завдала удару по одній із найбільших біоенергетичних ТЕС Східної Європи, яка розташована в Іванкові Київської області. В енергообʼєкт було інвестовано десятки мільйонів доларів.
Крім того, гуртожиток у Дарницькому районі Києва, який був пробитий і фактично зруйнований російською ракетою під час масованої атаки 24 травня, досі не пройшов офіційного технічного обстеження.