За популярний А-95 доведеться дорого платити: ціни на пальне в Києві

Ціни на пальне у Києві станом на суботу, 30 травня, залишаються високими. Зокрема, в середньому за бензин А-95 доведеться заплатити близько 76-80 гривень за літр. Водночас найдорожчим досі є дизель.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Києві 30 травня

Наразі середні ціни на пальне на АЗС WOG такі:

ДП Євро5 — 88,90 грн;

ДП Mustang+ — 91,90 грн;

95 Євро5-E5 — 79,90 грн;

95 Mustang — 82,90 грн;

100 Mustang — 89,90 грн;

Газ — 47,90 грн;

AdBlue — 56,90 грн.

Ціни на ОККО:

100 Pulls — 89,90 грн;

ДП Pulls — 91,90 грн;

ДП Євро — 88,90 грн;

95 Pulls — 82,90 грн;

А-95 Euro — 79,90 грн;

Газ — 47,90 грн;

AdBlue — 56,90 грн.

Marshal:

95 Євро — 73,99 грн;

ДП Євро — 84,49 грн;

95 Evox — 76,99 грн;

Газ — 44,49 грн;

ДП Evox — 87,49 грн;

100 Євро — 79,99 грн.

Socar:

NANO 100 — 89,90 грн;

DIESEL NANO Extro — 91,90 грн;

NANO ДП — 88,90 грн;

NANO 95 — 83,90 грн;

А-95 — 79,90 грн;

LPG — 47,90 грн;

AdBlue — 49 грн.

UPG:

upg100 — 84,90 грн;

upg95 — 78,40 грн;

А-95 — 76,40 грн;

Euro Diesel — 84,26 грн;

upgDiesel — 86,90 грн;

AdBlue — 46 грн;

Газ — 45,90 грн.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, рятувальники завершили розбір завалів торгового центру "Квадрат", який постраждав внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 24 травня.

А у ніч проти 28 травня Росія завдала удару по одній із найбільших біоенергетичних ТЕС Східної Європи, яка розташована в Іванкові Київської області. В енергообʼєкт було інвестовано десятки мільйонів доларів.

Крім того, гуртожиток у Дарницькому районі Києва, який був пробитий і фактично зруйнований російською ракетою під час масованої атаки 24 травня, досі не пройшов офіційного технічного обстеження.