Владимир Прокопив — заместитель Кличко написал заявление на увольнение

Заммэра Киева Владимир Прокопив. Фото: КГГА

Заместитель городского головы Киева Владимир Прокопив написал заявление на увольнение. Это произошло после расследования журналистов Bihus.Info. по недвижимости у должностного лица.

Об этом сообщил Владимир Прокопив в своем Facebook во вторник, 22 октября.

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Увольнение Прокопива

"Друзья, конечно, я посмотрел первую и вторую часть расследования Bihus.Info, которая касалась меня и моей семьи. За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открыт к журналистам. Что, собственно, они и подтвердили в своем материале", — написал Прокопив.

Он заявил, что ему нечего скрывать и сам пригласил родственников и друзей на честный разговор с журналистами, где отвечал на все вопросы.

По словам чиновника, он с уважением относится к работе правоохранителей и других контролирующих государственных служб, и если они будут видеть признаки нарушений в действиях Прокопива, он готов к проверкам.

"Для меня важна моя репутация и честное имя моей семьи. О причинах заинтересованности мной, как глава крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше. За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение, на имя Киевского городского председателя", — отметил заместитель Кличко.

Скриншот сообщения Владимира Прокопива

Что предшествовало

Напомним, журналисты Bihus.Info 15 октября опубликовали первую часть расследования, где заявили, что семья Владимира Прокопива скупила ряд объектов недвижимости по столице. Некоторые из них были приобретены по ценам ниже рыночных. Эта недвижимость появилась за годы работы должностного лица в Киевсовете и городской администрации.

Уже 21 октября на сайте появилась вторая часть расследования, где указывается, что два друга Прокопова через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.

Мэр Киева Виталий Кличко 22 октября заявил, что отстранил своего заместителя Владимира Прокопива после скандала с недвижимостью. Также Кличко призвал правоохранителей проверить информацию.