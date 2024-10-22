Володимир Прокопів — Кличко відсторонив свого заступника

Володимир Прокопів і Віталій Кличко. Фото: УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва після розслідування журналістів про комунальну нерухомість у нього та його родини. Також Кличко закликав правоохоронців перевірити інформацію.

Про це Віталій Кличко написав у своєму Facebook.

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"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва", — заявив міський голова столиці.

Крім того, він наголосив, що на час перевірки "задля її обʼєктивності", Прокопова відсторонено від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень.

Скриншот допису Віталія Кличка

Що передувало

Нещодавно, 15 жовтня, журналісти Bihus.Іnfo провели розслідування та заявили, що родина Володимира Прокопіва скупила низку об'єктів нерухомості по столиці. Деякі з них були придбані за цінами, нижчими за ринкові. Ця нерухомість з'явилася за роки роботи посадовця в Київраді та міській адміністрації.

Однак вже 21 жовтня на сайті з'явився новий матеріал, друга частина розслідування, яка вказує на те, що двоє друзів Прокопова через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Нагадаємо, у столиці час від часу стаються аварії на мостах. За даними останніх досліджень, мости в місті у критичному стані. Попри це, на ремонт мостових переправ не виділяються гроші, хоча деякими мостовими переходами взагалі заборонено користуватися, а вони не зачинені.

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