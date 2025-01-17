Ботанический сад имени Гришко застраивать не будут — в КГВА сделали первое заявление

Оранжерея ботанического сада имени Н.Н. Гришко в Киеве. Иллюстративное фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Жители столицы отстояли территорию Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко, остановив попытку застройки, которая вызвала возмущение среди общества. Инвестиционный договор, который предусматривал застройку, будет официально расторгнут.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в пятницу, 17 января.

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По словам Ткаченко, в ответ на письмо-рекомендацию Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил, что инвестиционный договор, вызвавший возмущение среди киевлян, будет расторгнут.

"Сплоченность и общие цели дают результат. Киевляне отстояли землю ботсада и сохранили зеленую территорию от застройщика. Это еще один пример того, как громада может эффективно влиять на жизнедеятельность города", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА поблагодарил каждого, кто присоединился к защите зеленой территории в центре Киева.

"Я благодарен каждому, кто не остался в стороне, и надеюсь, что эта победа станет примером для всех, кто попытается посягнуть на наше историческое и культурное наследие", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Telegram

Напомним, в начале января в Киеве разгорелся скандал относительно строительства жилья на территории Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили чиновника, который пытался передать в частную собственность коммунальную землю и недвижимость на Печерске общей стоимостью около 31 миллиона гривен. Выяснилось, что этот чиновник является гражданином России.