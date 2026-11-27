Забуранная рассказала о рисках для водоснабжения столицы зимой
Народный депутат Леся Забуранная рассказала, что Киевский водоканал зависит от централизованного электроснабжения. По её словам, резервные генераторы ожидаются только в январе-феврале.
Об этом Леся Забуранная рассказала в эфире Вечір.LIVE.
Водоснабжение в столице
Забуранная отметила, что бесперебойная подача воды и водоотведение напрямую зависят от стабильности электроснабжения.
"К большому сожалению, если говорить о Киеве, то систем резервного питания, то есть фактически генераторов, которые должны были бы обеспечивать бесперебойное электроснабжение и, соответственно, бесперебойное водоснабжение и водоотведение, в настоящее время нет. Киев начал заниматься этим вопросом в конце 25-го года, но фактически процедуры закупок и определения, где брать и кто должен их поставлять, начались весной 26-го года", — говорит народный депутат.
По её словам, руководство города сообщало, что генераторы ожидаются только в январе или в начале февраля. Кроме того, требуется дополнительное время на их подключение и установку.
Таким образом, в настоящее время киевский "Водоканал" напрямую зависит от поставок электроэнергии в город. Забуранная подчеркнула, что это рискованная ситуация, которая вызвала необходимость введения графиков подачи воды для оптимизации ситуации.
"Угрозы существуют постоянно из-за того, что водоканал полностью зависит от централизованного электроснабжения", — отметила народный депутат.
Забуранная также заявила, что изменилась тактика противника. Россия максимально сосредоточена на уничтожении критической инфраструктуры, в частности подстанций, которые снабжают Киев электроэнергией.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК, 27 ноября в Киеве и области действуют графики отключений света. В некоторых местах электроснабжение будут ограничивать три раза в сутки.
А депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в городском бюджете оставались неизрасходованные средства, которые накапливались еще с 2022 года. По его словам, эти ресурсы целесообразно было использовать для реализации плана устойчивости.