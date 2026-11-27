Сотрудники "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

Народный депутат Леся Забуранная рассказала, что Киевский водоканал зависит от централизованного электроснабжения. По её словам, резервные генераторы ожидаются только в январе-феврале.

Об этом Леся Забуранная рассказала в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Водоснабжение в столице

Забуранная отметила, что бесперебойная подача воды и водоотведение напрямую зависят от стабильности электроснабжения.

"К большому сожалению, если говорить о Киеве, то систем резервного питания, то есть фактически генераторов, которые должны были бы обеспечивать бесперебойное электроснабжение и, соответственно, бесперебойное водоснабжение и водоотведение, в настоящее время нет. Киев начал заниматься этим вопросом в конце 25-го года, но фактически процедуры закупок и определения, где брать и кто должен их поставлять, начались весной 26-го года", — говорит народный депутат.

По её словам, руководство города сообщало, что генераторы ожидаются только в январе или в начале февраля. Кроме того, требуется дополнительное время на их подключение и установку.

Читайте также:

Таким образом, в настоящее время киевский "Водоканал" напрямую зависит от поставок электроэнергии в город. Забуранная подчеркнула, что это рискованная ситуация, которая вызвала необходимость введения графиков подачи воды для оптимизации ситуации.

"Угрозы существуют постоянно из-за того, что водоканал полностью зависит от централизованного электроснабжения", — отметила народный депутат.

Забуранная также заявила, что изменилась тактика противника. Россия максимально сосредоточена на уничтожении критической инфраструктуры, в частности подстанций, которые снабжают Киев электроэнергией.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК, 27 ноября в Киеве и области действуют графики отключений света. В некоторых местах электроснабжение будут ограничивать три раза в сутки.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в городском бюджете оставались неизрасходованные средства, которые накапливались еще с 2022 года. По его словам, эти ресурсы целесообразно было использовать для реализации плана устойчивости.