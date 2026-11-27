Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что в бюджете Киева имелись неиспользованные средства, которые накапливались с 2022 года. По мнению народного депутата, эти деньги следовало бы направить на реализацию плана устойчивого развития города.

Об этом он заявил в эфире программы "Київський час".

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На что могли бы направить неиспользованные средства Киева

"Если взять период с 2022 года, посмотреть, сколько средств оставалось каждый год, и всё сложить — то получается примерно 40 млрд гривен. Эти деньги точно должны были быть использованы на реализацию плана устойчивости, и их точно хватило бы, чтобы полностью закрыть и защитить нашу коммунальную инфраструктуру", — заявил Витренко.

Мы писали, что депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что столице необходимо 500–700 мобильных укрытий. В то же время на данный момент в городе насчитывается до 20 мобильных защитных сооружений. Также он заявил, что в Киеве не будет мобильных укрытий "на каждой остановке".

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Оксана Савчук заявила, что столице не хватает финансирования на обустройство понтонных переправ через реку Днепр. По её словам, бюджета в размере 1–2 миллиардов гривен будет недостаточно для такого проекта.

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