Працівники "Київводоканалу". Фото: facebook.com/vodokanal

Народна депутатка Леся Забуранна розповіла, що Київський водоканал залежить від централізованого електропостачання. За її словами, резервні генератори очікуються лише у січні-лютому.

Про це Леся Забуранна розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

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Водопостачання в столиці

Забуранна зазначила, що постійне постачання води та водовідведення напряму залежить від того, чи буде стабільна електроенергія.

"На превеликий жаль, якщо ми говоримо про місто Київ, то системи резервного живлення, тобто фактично генераторів, які мали б забезпечувати безперебійне електропостачання і, відповідно, безперебійне водопостачання і водовідведення, на даний час немає. Київ почав опікуватися цим питанням в 25-му році, в кінці, але по факту процедури закупівельні і визначення, де брати і хто має їх постачати, почали відбуватися навесні 26-го року", — каже нардепка.

За її словами, керівництво міста повідомляло, що генератори очікуються лише у січні або на початку лютого. Крім того, потрібен додатковий час на їх підключення та встановлення.

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Таким чином, наразі водоканал Києва прямо залежить від постачання електроенергії в місто. Забуранна наголосила, що це ризикована ситуація, що викликала необхідність введення графіків подачі води, аби оптимізувати ситуацію.

"Загрози є постійно через те, що водоканал повністю залежний від централізованого електропостачання", — зазначила нардепка.

Забуранна також заявила, що змінилася тактика противника. Росія максимально зосереджена на знищенні критичної інфраструктури, зокрема підстанцій, які дають електрику у Київ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК, 27 листопада в Києві та області діють графіки відключень світла. Подекуди електропостачання обмежуватимуть тричі на добу.

А депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що в міському бюджеті залишалися невитрачені кошти, які накопичувалися ще з 2022 року. За його словами, ці ресурси доцільно було використати для втілення плану стійкості.