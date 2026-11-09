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Главная Киев Забуранная: В Киеве до сих пор не защитили объекты водоснабжения

Забуранная: В Киеве до сих пор не защитили объекты водоснабжения

Ua ru
9 ноября 2026 16:48
Забуранная заявила об отсутствии защиты объектов водоснабжения Киева Леся Забуранная/Facebook
Депутат Верховной Рады Леся Забуранная. Фото: Леся Забуранная/Facebook

Киев до сих пор не имеет полноценной защиты объектов водоснабжения и водоотведения, а также резервного питания для их бесперебойной работы. Генераторы, которые должны обеспечить резервное электроснабжение этих систем, поступят в Украину только в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го.

Об этом народный депутат Леся Забуранная заявила в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Защита водоканала и генераторы: Забуранная рассказала о готовности Киева

По словам Забуранной, после прибытия оборудования потребуется дополнительное время для его установки. Поэтому резервное питание систем водоснабжения и водоотведения не будет доступно сразу после доставки генераторов.

Депутат подчеркнула, что полномасштабная война продолжается с 2022 года, поэтому город должен был заранее позаботиться о резервном электроснабжении и защите объектов критической инфраструктуры.

"Если мы говорим о городе Киеве и непосредственно о водоснабжении и водоотведении города Киева, то на данный момент полноценной защиты этих объектов нет. Параллельно отсутствует и резервное электроснабжение", — заявила Забуранная.

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Она добавила, что генераторы, которые должны обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение, ожидаются в Украине в конце декабря — начале января.

"И у нас однозначно возник вопрос: почему происходит такая, скажем, в определенной степени задержка, ведь полномасштабное вторжение началось в 2022 году. По нашему мнению, город должен был позаботиться как о резервном энергоснабжении, так и о защите объектов критической инфраструктуры", — подчеркнула народный депутат.

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 9 ноября в столице тепло получают почти 80% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Отопление также подано в 247 медицинских учреждений, 481 детский сад и 387 школ, что составляет более 80% учреждений социальной сферы. Отопительный сезон в жилом фонде начался 2 ноября, а подключение остальных домов и учреждений продолжается.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киев зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до 48 часов, если интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру останется на уровне прошлой зимы. Такой сценарий озвучили энергетические эксперты Юрий Корольчук и Владимир Омельченко в эфире "Київського часу". Если обстрелы ослабнут, лучшим сценарием они называют 12 часов со светом и 12 часов без электроснабжения в сутки.

Киев нардепы водоснабжение генераторы столица резервное питание
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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