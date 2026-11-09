Нардепка Леся Забуранна. Фото: Леся Забуранна/Facebook

Київ досі не має повноцінного захисту об’єктів водопостачання та водовідведення, а також резервного живлення для їхньої безперебійної роботи. Генератори, які мають забезпечити резервне електропостачання цих систем, прибудуть в Україну лише наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го.

Про це народна депутка Леся Забуранна заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Новини.LIVE.

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Захист водоканалу та генератори: Забуранна розповіла про готовність Києва

За словами Забуранної, після прибуття обладнання знадобиться додатковий час для його встановлення. Тому резервне живлення систем водопостачання та водовідведення не буде доступним одразу після доставки генераторів.

Депутатка наголосила, що повномасштабна війна триває з 2022 року, тому місто мало заздалегідь подбати про резервне електропостачання та захист об’єктів критичної інфраструктури.

"Якщо ми говоримо про місто Київ і безпосередньо водозабезпечення і водовідведення міста Києва, то наразі саме повноцінного захисту цих об'єктів немає. Паралельно немає і резервного живлення", — заявила Забуранна.

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Вона додала, що генератори, які мають забезпечити безперебійне водопостачання та водовідведення, очікують в Україні наприкінці грудня — на початку січня.

"І однозначно в нас виникло питання, у зв'язку з чим відбувається таке, скажімо, в певній мірі зволікання, оскільки повномасштабне вторгнення почалося в 2022 році. На наше переконання, місто мало подумати як про резервне живлення, так і про захист об'єктів критичної інфраструктури", — наголосила нардепка.

Як писали Новини.LIVE, станом на 9 листопада у столиці тепло отримують майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Опалення також подали до 247 медичних закладів, 481 дитячого садка та 387 шкіл, що становить понад 80% установ соціальної сфери. Опалювальний сезон у житловому фонді розпочався 2 листопада, а підключення решти будинків та установ триває.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Київ узимку може зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до 48 годин, якщо інтенсивність російських атак на енергетичну інфраструктуру залишиться на рівні минулої зими. Такий сценарій озвучили енергетичні експерти Юрій Корольчук та Володимир Омельченко в ефірі "Київського часу". Якщо обстріли послабляться, найкращим сценарієм вони називають 12 годин зі світлом і 12 годин без електропостачання на добу.