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Закрытые укрытия в Киеве: трем чиновникам избрали меры пресечения

3 июня 2023 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Закрытые укрытия в Киеве: трем чиновникам избрали меры пресечения
Одно из закрытых укрытий в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 3 июня, суд избрал меры пресечения четырем лицам, задержанным в связи с гибелью людей возле укрытия в Деснянском районе Киева. За служебную халатность им грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Правоохранители рассказали, что трем чиновникам и охраннику суд избрал меры пресечения из-за закрытых укрытий в Киеве во время воздушной тревоги.

Следовательно, известно, что трем должностным лицам — первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю избраны меры в виде круглосуточного домашнего ареста. Им инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность.

Охраннику медучреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы. Против него возбуждено уголовное производство по статье "Оставление в опасности, повлекшее смерть".

"За служебную халатность грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, за оставление в опасности, повлекшее смерть — от 3 до 8 лет заключения. Следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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