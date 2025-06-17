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Главная Киев Заявление Клименко — в Киеве по дому ударила баллистика

Заявление Клименко — в Киеве по дому ударила баллистика

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 07:12
По киевской многоэтажке в Соломенском районе попала баллистическая ракета
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Россия атаковала жилую многоэтажку баллистикой

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что ракета, которая разрушила подъезд жилого дома в Соломенском районе Киева утром 17 июня, предварительно была баллистической. По его словам, удар был прямым и чрезвычайно мощным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Прямое попадание предварительно баллистической ракеты. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все 9 этажей", — отметил Клименко.

В результате атаки полностью разрушен подъезд многоэтажки, под завалами ведутся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, погибли 14 человек, продолжается разбор завалов, который может длиться минимум сутки. Игорь Клименко отметил, что ракета пробила все этажи полностью, вплоть до подвала. Чтобы разбирать завалы, придется снести некоторые сопутствующие конструкции.

Напомним, в Киеве в ночь на 17 июня прозвучала серия громких сильных взрывов. Город был атакован российскими войсками с использованием БпЛА типа "Шахед" и ракет.

В результате атаки по городу возникла серия масштабных пожаров. Тогда же стало известно, что в Соломенском районе серьезные разрушения двух жилых домов.

Киев дом війна ракетный удар балистическая атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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