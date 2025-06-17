По киевской многоэтажке в Соломенском районе попала баллистическая ракета

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что ракета, которая разрушила подъезд жилого дома в Соломенском районе Киева утром 17 июня, предварительно была баллистической. По его словам, удар был прямым и чрезвычайно мощным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковала жилую многоэтажку баллистикой

"Прямое попадание предварительно баллистической ракеты. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все 9 этажей", — отметил Клименко.

В результате атаки полностью разрушен подъезд многоэтажки, под завалами ведутся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, погибли 14 человек, продолжается разбор завалов, который может длиться минимум сутки. Игорь Клименко отметил, что ракета пробила все этажи полностью, вплоть до подвала. Чтобы разбирать завалы, придется снести некоторые сопутствующие конструкции.

Напомним, в Киеве в ночь на 17 июня прозвучала серия громких сильных взрывов. Город был атакован российскими войсками с использованием БпЛА типа "Шахед" и ракет.

В результате атаки по городу возникла серия масштабных пожаров. Тогда же стало известно, что в Соломенском районе серьезные разрушения двух жилых домов.